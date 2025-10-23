Napsütéses nappal, hidegfronttal a nyomában

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint nemzeti ünnepünk napján eleinte a változóan felhős égből elszórtan alakulnak ki záporok. Késő délutántól, estétől aztán egy markáns hidegfront érkezik, ezért estétől sokfelé várható (akár kiadós) eső, zápor, beágyazott zivatarokkal. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél lesz erős, néhol viharos. A front előtt 22 fok köré melegszik a levegő.