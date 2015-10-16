Merne fogadni arra, hogy marad a napsütéses, derült időjárás Zalában? Mutatjuk, mire számíthat holnap

A HungaroMet előrejelzései szerint erre van is esélyünk, hiszen csapadékot egyáltalán nem jeleznek, s a késő délutáni órákat leszámítva talán még felhőkre sem kell számítanunk. A derült égboltnak és a napsütésnek köszönhetően a hőmérséklet is egészen kedvezően alakul, így az évszakhoz képest térségünkben kifejezetten barátságos időjárás lesz az elkövetkezendő napokban. Zalában a csúcshőmérséklet ugyan csak 16 fok körül alakul, ám éppen a napsütésnek köszönhetően magasabbnak érzékeljük azt.

Milyen időjárás lesz holnap Zalában? Valószínűleg marad a napsütés

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Milyen időjárás lesz holnapután?

A hét végére némileg csökken a napi csúcshőmérséklet, majd a jelenleginél is melegebb napok várnak ránk, ám akkor már egy kevés csapadék, gyenge eső is előfordulhat.