1 órája
Az ősz elvitathatatlan jele a lombhullás – El nem hiszed, de ebben a zalai utcában tavaszig tart!
Most már egyértelműen megmutatkoznak az ősz elvitathatatlan jelei. Egyre látványosabban színeződnek el a levelek, amelyek intenzív hullása még nem kezdődött meg, de már lassan szőnyeget képeznek a talajon. Az időjárás érezhetően hűvösebb.
Milyen idő lesz ma? Az időjárás-előrejelzés fagyot ígért vasárnap hajnalra, amely Zalaegerszegen elmaradt. A köpönyeg.hu azt írja, hogy a nap nagy részében derült idő várható, csapadékra nagyon kevés az esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 15 fok között lesz, késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.
Zalaegerszeg legszebb utcájában, a Platán soron is hullanak a sárgára, barnára színeződő falevelek. A platánfák folyamatosan válnak meg levélzetüktől, így annak összegyűjtése bizony a következő tavaszig tart.