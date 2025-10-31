Nem kell kesztyű a gyertyagyújtáshoz Zalában, jó idő lesz

Holnap reggel párás lesz a levegő, majd napközben a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Reggel borult, délelőtt erősen felhős lesz az ég, majd estig fokozatosan csökken a felhőzet.

Kellemes lesz az időjárás Zalaegerszegen

Nem lesz eső. Reggel 12, napközben 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet Zalaegerszegen, s ez igaz egész Zala vármegyére a köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint.

A napokban erős szél borzolta az idegeket, ez megszűnik, így aki pénteken gyújt gyertyát a temetőkben, nem kell attól tartania, hogy a láng rögtön elalszik. Holnap mérsékelt lesz a légmozgás, látható a HungaroMet táblázatában.

Összességében kellemes, ugyanakkor az évszakhoz képest túl meleg időre számíthatunk. Riasztás nincs érvényben Zalában sehol.