Milyen idő lesz holnap? Elmossa az eső a megemlékezést Zalaegerszegen?

Csütörtök hajnalban az időjárás Zalaegerszegen gyengén felhős lesz ég, a reggeli órákban kisüt a nap, derült lesz a holnapi időjárás délelőtt és marad egészen késő délutánig. A hőmérséklet Zalaegerszegen délután akár 22 fok is lehet.

Zalaegerszegen kisüt a nap délelőtt, de a folytatás már kevésbé kellemes

Késő délután aztán beborul az ég, az Időkép szerint 18 óra körül eső várható viharos széllel. A közösségi oldalon is közzétett meghívó szerint ekkor kezdődik majd az 1956-os évfordulón a városi megemlékezés Zalaegerszegen.

A HungaroMet előrejelzés szerint csütörtökön az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Este aztán nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik - északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, zivatarok is kialakulhatnak. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati, nyugati tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 26 fok között.