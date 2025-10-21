október 20., hétfő

1 órája

Kedd = kabát, esernyő, rosszkedv? Az időjárás nem kedvez Zalaegerszegnek

Továbbra is enyhe lesz az idő, de nő a páratartalom, ennek hatásait érezzük majd a héten. Zalaegerszegen kedden hajnalban 10 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk, de napközben már 16 °C is lehet. A holnapi időjárás tartogat mást is, Zalaegerszegen is eshet.

Korosa Titanilla

Az enyhe hétfő után kedden hajnalban Zalaegerszegen erősen felhős égbolt és szitáló eső várható. A HungaroMet előrejelzése szerint a holnapi időjárás országosan többnyire erősen felhős lesz. Zalaegerszegen az előrejelzés 11 órától határozottan esőt mutat, helyenként széllel egészen késő délutánig. 

holnapi időjárás
Beborul az ég, a holnapi időjárás nem ígér napsütést. Esernyőre is szükség lehet
Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Milyen idő lesz holnap?

A nap folyamán a holnapi időjárás esős, borús marad. A délies szelet elsősorban a Dunántúlon és délen, délkeleten kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban már csak a fagyzugos északi völgyekben fagyhat, 1-7 fok várható. Délután északon, északkeleten 7 és 13, máshol 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Szerdára a felhőzet átmenetileg szakadozik, vékonyodik, így a legtöbb helyen kisüthet a nap. Eső, záporeső kevés helyen előfordulhat.

Holnapi időjárás Zalaegerszegen - az esernyőt ne hagyják otthon

Zalaegerszeg időjárása kedden az idokep.hu szerint egész nap borús lesz, az esőre leginkább 13 óra körül kell számítani. 

Riasztás jelenleg nincs érvényben.

 

 

