Kedd = kabát, esernyő, rosszkedv? Az időjárás nem kedvez Zalaegerszegnek

Az enyhe hétfő után kedden hajnalban Zalaegerszegen erősen felhős égbolt és szitáló eső várható. A HungaroMet előrejelzése szerint a holnapi időjárás országosan többnyire erősen felhős lesz. Zalaegerszegen az előrejelzés 11 órától határozottan esőt mutat, helyenként széllel egészen késő délutánig.

Beborul az ég, a holnapi időjárás nem ígér napsütést. Esernyőre is szükség lehet

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Milyen idő lesz holnap?

A nap folyamán a holnapi időjárás esős, borús marad. A délies szelet elsősorban a Dunántúlon és délen, délkeleten kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban már csak a fagyzugos északi völgyekben fagyhat, 1-7 fok várható. Délután északon, északkeleten 7 és 13, máshol 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Szerdára a felhőzet átmenetileg szakadozik, vékonyodik, így a legtöbb helyen kisüthet a nap. Eső, záporeső kevés helyen előfordulhat.

Holnapi időjárás Zalaegerszegen - az esernyőt ne hagyják otthon

Zalaegerszeg időjárása kedden az idokep.hu szerint egész nap borús lesz, az esőre leginkább 13 óra körül kell számítani.

Riasztás jelenleg nincs érvényben.