Pulóveres reggel, napsütéses délután – igazi őszi napra számíthatunk Zalaegerszegen

Kedden hajnalban Zalaegerszegen friss, csípős idővel indul a nap: a hőmérséklet 4–6 °C között alakul. A levegő hűvös, de tiszta lesz, az ég pedig nagyrészt derült marad. A szél gyenge vagy mérsékelt, északnyugati irányból fúj majd. Csapadékra nem kell számítani, így száraz, őszi reggel köszönt a városra.

Milyen idő lesz holnap?

A nap folyamán a holnapi időjárás barátságosabbá válik: délutánra 15–17 °C közé emelkedik a hőmérséklet, és a napsütésé lesz a főszerep. Időnként megjelenhet néhány gomoly- vagy fátyolfelhő, de ezek nem zavarják meg jelentősen a derült időt. A szél mérsékelt marad, frissítően fúj északnyugat felől, csapadék továbbra sem várható.

Este nyugodt, hűvös időre számíthatunk: a hőmérséklet 8–10 °C körül alakul, a szél fokozatosan lecsendesedik, és a levegő ismét lehűl. Az ég változóan felhős lehet, de száraz marad az este is. A holnapi időjárás estére is megőrzi nyugodt, csapadékmentes jellegét.

Szerdán a reggeli órákban ismét hűvös, párás időre számíthatunk, de napközben sok napsütés és 15–17 °C-os hőmérséklet jellemzi majd a napot.

A holnapi időjárás Zalaegerszegen igazi őszi hangulatot hoz: hűvös reggel, napos délután és kellemes, száraz levegő várja a város lakóit.

Riasztás jelenleg nincs érvényben.