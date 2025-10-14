október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

1 órája

Pulóveres reggel, napsütéses délután – igazi őszi napra számíthatunk Zalaegerszegen

Címkék#Zalaegerszeg#hőmérséklet#csapadék#reggel

Zalaegerszegen kedden hűvös, 4–6 °C körüli reggelre ébredhetünk, de napközben már 16–17 °C-os, kellemes őszi idő várható. A holnapi időjárás sok napsütést, enyhe északnyugati szelet és csapadékmentes délutánt ígér.

Zaol.hu

Kedden hajnalban Zalaegerszegen friss, csípős idővel indul a nap: a hőmérséklet 4–6 °C között alakul. A levegő hűvös, de tiszta lesz, az ég pedig nagyrészt derült marad. A szél gyenge vagy mérsékelt, északnyugati irányból fúj majd. Csapadékra nem kell számítani, így száraz, őszi reggel köszönt a városra.

Milyen idő lesz holnap?

A nap folyamán a holnapi időjárás barátságosabbá válik: délutánra 15–17 °C közé emelkedik a hőmérséklet, és a napsütésé lesz a főszerep. Időnként megjelenhet néhány gomoly- vagy fátyolfelhő, de ezek nem zavarják meg jelentősen a derült időt. A szél mérsékelt marad, frissítően fúj északnyugat felől, csapadék továbbra sem várható.

Este nyugodt, hűvös időre számíthatunk: a hőmérséklet 8–10 °C körül alakul, a szél fokozatosan lecsendesedik, és a levegő ismét lehűl. Az ég változóan felhős lehet, de száraz marad az este is. A holnapi időjárás estére is megőrzi nyugodt, csapadékmentes jellegét.

Szerdán a reggeli órákban ismét hűvös, párás időre számíthatunk, de napközben sok napsütés és 15–17 °C-os hőmérséklet jellemzi majd a napot.

A holnapi időjárás Zalaegerszegen igazi őszi hangulatot hoz: hűvös reggel, napos délután és kellemes, száraz levegő várja a város lakóit.
Riasztás jelenleg nincs érvényben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu