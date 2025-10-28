október 27., hétfő

Kapnak-e esőt az őszi vetések? Milyen időre készüljünk kedden Zalában?

Hétvégén jutott valamennyi az esőből, kérdés, számíthatunk-e még csapadékra. A holnapi időjárás Zala vármegyében milyen lesz? Mutatjuk a részleteket.

Milyen idő lesz holnap Zalában?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A koponyeg.hu portál szerint a hőmérséklet éjszaka, reggel 5 fok körül alakul, délutánig pedig 14 Celsius-fokig kúszik a hőmérő higanyszála Zala vármegyében. Elszórtan zápor is előfordulhat. A térképes előrejelzés szerint szeles időre van kilátás, 22 km/órás széllökésekkel. 

Holnapi időjárás Zala vármegyében: ezt kapják az őszi vetések

Kedden Zalában inkább a szél lesz jellemző. A HungaroMet a mezőgazdasági munkákkal kapcsolatban arról is ír, hogy sokat száradt a talaj felső rétege, mivel egy hónapja hullott számottevő csapadék. Az őszi vetések már várják az esőt, ami ezekben a napokban nagy valószínűséggel megérkezik. Bár a hőmérséklet kicsit visszaesik, nem lesz számottevő lehűlés.


 


 

 

