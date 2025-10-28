42 perce
Kapnak-e esőt az őszi vetések? Milyen időre készüljünk kedden Zalában?
Hétvégén jutott valamennyi az esőből, kérdés, számíthatunk-e még csapadékra. A holnapi időjárás Zala vármegyében milyen lesz? Mutatjuk a részleteket.
Milyen idő lesz holnap Zalában?
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A koponyeg.hu portál szerint a hőmérséklet éjszaka, reggel 5 fok körül alakul, délutánig pedig 14 Celsius-fokig kúszik a hőmérő higanyszála Zala vármegyében. Elszórtan zápor is előfordulhat. A térképes előrejelzés szerint szeles időre van kilátás, 22 km/órás széllökésekkel.
Holnapi időjárás Zala vármegyében: ezt kapják az őszi vetések
Kedden Zalában inkább a szél lesz jellemző. A HungaroMet a mezőgazdasági munkákkal kapcsolatban arról is ír, hogy sokat száradt a talaj felső rétege, mivel egy hónapja hullott számottevő csapadék. Az őszi vetések már várják az esőt, ami ezekben a napokban nagy valószínűséggel megérkezik. Bár a hőmérséklet kicsit visszaesik, nem lesz számottevő lehűlés.