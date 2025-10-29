Jelentősen megváltozik az időjárás holnap Zalában – mutatjuk, mire kell készülni

Az időjárás Nagykanizsa térségében a HungaroMet előrejelzése alapján nem tűnik szélsőségesnek, de vannak jelek, amikre figyelni kell. Hogy milyen idő lesz holnap? Mint írták: Nyugat felől vastag fátyolfelhőzet érkezik. Ez hajnalra a Dunántúlon helyenként meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon helyenként erős. A Nyugat-Dunántúlon néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Később északnyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A délnyugati, nyugati szelet sokfelé kísérik erős lökések. A csúcshőmérséklet 15-22 Celsius-fok között alakul.

A felhők felett mindig kék az ég, de csütörtökön az időjárás Nagykanizsa térségében felhős lesz, mellé szél is társulhat

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Időjárás Nagykanizsa: szél jön csütörtökön

Tehát Nagykanizsa időjárása tekintetében figyeljünk a szélre, ami okozhat kellemetlenségeket. Illetve az arra érzékenyeknél fejfájás is jelentkezhet.