Mai évfordulók
35 perce

Jelentősen megváltozik az időjárás holnap Zalában – mutatjuk, mire kell készülni

Közeledik a mindenszentek, ezért sokakban felmerül, milyen idő lesz a következő napokban Zalában. Nézzük meg azt, hogy az időjárás Nagykanizsa térségében milyen képet mutat holnapra.

Benedek Bálint
Felhők a nagykanizsai református templom felett, hasonló égképre kell számítanunk holnap

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Az időjárás Nagykanizsa térségében a HungaroMet előrejelzése alapján nem tűnik szélsőségesnek, de vannak jelek, amikre figyelni kell. Hogy milyen idő lesz holnap? Mint írták: Nyugat felől vastag fátyolfelhőzet érkezik. Ez hajnalra a Dunántúlon helyenként meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon helyenként erős. A Nyugat-Dunántúlon néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Később északnyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor. A délnyugati, nyugati szelet sokfelé kísérik erős lökések. A csúcshőmérséklet 15-22 Celsius-fok között alakul.

időjárás Nagykanizsa
A felhők felett mindig kék az ég, de csütörtökön az időjárás Nagykanizsa térségében felhős lesz, mellé szél is társulhat
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Időjárás Nagykanizsa: szél jön csütörtökön

Tehát Nagykanizsa időjárása tekintetében figyeljünk a szélre, ami okozhat kellemetlenségeket. Illetve az arra érzékenyeknél fejfájás is jelentkezhet.

 

