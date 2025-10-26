Így köszönt be Zalába a téli időszámítás - Nagykanizsán az időjárásnak nem fogak örülni

A HungaroMet előrejelzése szerint a holnapi időjárás Nagykanizsán esősre fordul. Hajnalban ködre és 8 fok körüli hőmérsékletre kell számítani, de napközben sem javul a helyzet, egész nap felhős lesz az ég, az Időkép előrejelzése szerint 17 óra körül ér oda az eső.

A holnapi időjárás Nagykanizsán felhős lesz

Fotó: archív / Szakony Attila

Holnapi időjárás - Zalában csapadék várható

A HungaroMet országos előrejelzés szerint vasárnap az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű. Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10, 16 fok között várható.

Átlépünk a téli időszámításba

Vasárnap hajnali 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat. Az óraátállítás miatt egy órával többet alhatunk vasárnap reggelre. Az óraátállítás azt is jelenti, hogy vasárnaptól úgymond egy órával hamarabb kezd világosodni, de egyben ez azt is jelent, hogy délután hamarabb fog sötétedni.



