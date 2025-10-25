október 24., péntek

Most kiderül, hogy érdemes-e szabatéri programot tervezni Nagykanizsa környékén

A csütörtökről péntekre virradó éjszaka viharos időjárása után megnyugodott az idő Zalában. De, hogy milyen idő lesz holnap Nagykanizsa környékén és lehet-e szabadtéri programot tervezni, arról cikkünkben olvashatnak.

Benedek Bálint
Milyen idő lesz holnap Nagykanizsa környékén? Pénteken reggel az eső és a szél nyomai látszottak a városon

Fotó: Szakony Attila

Milyen idő lesz holnap Nagykanizsa környékén? A kérdésre a HungaroMet időjárás-előrejelzése adott csattanós választ: a délnyugati, déli tájakon az esti órákban megszűnik a csapadék, és a felhőzet is mindenütt csökken, nagy területen kiderül az ég. A délnyugati, déli országrészben párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Hajnaltól nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek. Mindenütt veszít erejéből a szél.

milyen idő lesz holnap nagykanizsa
Milyen idő lesz holnap Nagykanizsa környékén? A nagykanizsai Kossuth-tér felett olyan volt az ég, mintha nyár lenne, talán szombatra megnyugszik az időjárás
Fotó: Szakony Attila

Nagykanizsa időjárása szempontjából fontos a délelőtti prognózis. E szerint nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont – nagyobb eséllyel a déli országrészben – megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 Celsius-fok között alakul.

 

