Markáns hidegfront rúgja ránk az ajtót holnap? Most kiderül, Nagykanizsán milyen idő várható

Milyen idő lesz holnap Nagykanizsán? A HungaroMet előrejelzése alapján az időjárás váratlan fordulatokat tartogat a nap folyamán. Az időjárás-előrejelzés a dél-zalai város tekintetében semmit jót nem ígér. Nagykanizsa időjárása a hőmérséklet, a szél és a csapadék összefüggését nézve változékonyságot mutat.

Milyen idő lesz holnap Nagykanizsán? Elképzelhető, hogy ilyen kép fogadja a korán ébredőket

Fotó: archív/Szakony Attila

Milyen idő lesz holnap? Most kiderül...

A HungaroMet előrejelzése szerint péntek hajnalban nyugat felől gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul fölöttünk keleti irányba. Országszerte várható eső, zápor, sőt egyes helyeken akár zivatar is előfordulhat - főként hazánk északnyugati, nyugati felén többfelé kiadós mennyiségre van kilátás. A szél előbb a Dunántúlon, majd másutt is fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, és főleg a front mentén, valamint előterében sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések.

Napközben felszakadozhat a felhőzet, de nem biztos, hogy ez végleges lesz

Fotó: archív/Szakony Attila

Nem nyugszik meg a légkör!

Az előrejelzés szerint délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet, a csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, délire felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet, helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik, estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 Celsius-fok között alakulhat.