Borúra derű - A kabát is lekerülhet a hölgyekről Nagykanizsán

Szerda hajnalban Nagykanizsán 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatnak, az éjszakai borús, párás idő kitisztul, a holnapi időjárás kellemesebb lesz, mint a keddi volt.

A HungaroMet előrejelzés szerint a szakadozott felhőzet mellett a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Már csak néhol fordulhat elő gyenge eső, záporeső szerdán. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Nagykanizsán

De milyen idő lesz holnap Nagykanizsán? Az idokep.hu szerint a délelőtti erős felhőzet délutánra részben felszakadozik, és a nap is előbújhat. A hőmérsékletre, így október végéhez közeledve nem lehet panasz, a városban 20-21 fok is lehet.