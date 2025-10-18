38 perce
Tök jó idő lesz szombaton Zalában! Töltsük az időnket a szabadban
Nagyon úgy tűnik, hogy tervezhetünk hétvégi szabadtéri programokat Zalában. Hogy milyen idő lesz holnap Nagykanizsa térségében, arról a HungaroMet előrejelzése adott útmutatást. Nyugodt idő ígérkezik, bár nem lesz zavartalan a napsütés.
Már tudjuk, milyen idő lesz holnap. Tök jó, őszi időjárás várható Nagykanizsa és térségében
Fotó: Szakony Attila
A HungaroMet előrejelzése részletes tájékoztatást ad arról, hogy milyen idő lesz holnap. Mint írták: az időjárás Nagykanizsa térségében változóan alakul. Az ég nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Csapadék Zala vármegyében nem várható.
Milyen idő lesz holnap?
A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 Celsius-fok között valószínű. A napi időjárás az esti időszakra sem változik jelentősen, bár a felhőzet némiképp felszakadozik és 6 Celsius-fok körül alakul.
Rétegesen öltözködjünk!
Ez pedig azt jelenti, hogy nyugodtan lehet még őszi szabadtéri programokat tervezni Zalában. Persze érdemes rétegesen öltözködni, hiszen a levegő hőmérséklete nem lesz magas, így a csalóka napsütésben könnyedén megfázhatunk.
