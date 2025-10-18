október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programokra fel

38 perce

Tök jó idő lesz szombaton Zalában! Töltsük az időnket a szabadban

Címkék#őszi időjárás#Nagykanizsa#időjárás#program#Zala vármegye

Nagyon úgy tűnik, hogy tervezhetünk hétvégi szabadtéri programokat Zalában. Hogy milyen idő lesz holnap Nagykanizsa térségében, arról a HungaroMet előrejelzése adott útmutatást. Nyugodt idő ígérkezik, bár nem lesz zavartalan a napsütés.

Benedek Bálint
Tök jó idő lesz szombaton Zalában! Töltsük az időnket a szabadban

Már tudjuk, milyen idő lesz holnap. Tök jó, őszi időjárás várható Nagykanizsa és térségében

Fotó: Szakony Attila

A HungaroMet előrejelzése részletes tájékoztatást ad arról, hogy milyen idő lesz holnap. Mint írták: az időjárás Nagykanizsa térségében változóan alakul. Az ég nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Csapadék Zala vármegyében nem várható.

milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap Nagykanizsa térségében? A fotóhoz hasonló, felhők is érkezhetnek, de tervezhetnek szabadtéri programokat
Fotó: Szakony Attila

Milyen idő lesz holnap? 

A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 Celsius-fok között valószínű. A napi időjárás az esti időszakra sem változik jelentősen, bár a felhőzet némiképp felszakadozik és 6 Celsius-fok körül alakul.

Rétegesen öltözködjünk!

Ez pedig azt jelenti, hogy nyugodtan lehet még őszi szabadtéri programokat tervezni Zalában. Persze érdemes rétegesen öltözködni, hiszen a levegő hőmérséklete nem lesz magas, így a csalóka napsütésben könnyedén megfázhatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu