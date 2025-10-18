Tök jó idő lesz szombaton Zalában! Töltsük az időnket a szabadban

A HungaroMet előrejelzése részletes tájékoztatást ad arról, hogy milyen idő lesz holnap. Mint írták: az időjárás Nagykanizsa térségében változóan alakul. Az ég nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Csapadék Zala vármegyében nem várható.

Milyen idő lesz holnap Nagykanizsa térségében? A fotóhoz hasonló, felhők is érkezhetnek, de tervezhetnek szabadtéri programokat

Fotó: Szakony Attila

Milyen idő lesz holnap?

A minimum-hőmérséklet általában 5, 10 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12 és 17 Celsius-fok között valószínű. A napi időjárás az esti időszakra sem változik jelentősen, bár a felhőzet némiképp felszakadozik és 6 Celsius-fok körül alakul.

Rétegesen öltözködjünk!

Ez pedig azt jelenti, hogy nyugodtan lehet még őszi szabadtéri programokat tervezni Zalában. Persze érdemes rétegesen öltözködni, hiszen a levegő hőmérséklete nem lesz magas, így a csalóka napsütésben könnyedén megfázhatunk.