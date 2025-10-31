október 31., péntek

19 perce

Mikor jön az első hó? Milyen lesz a tél Zalában? Ezt jósolja a mesterséges intelligencia

Miközben az Alpokban már havazik, nálunk 20 fok körül alakul a hőmérséklet. De vajon mi várható a folytatásban? Mikor jön a tél és mikor esik az első hó Zalában? Milyen lesz a tél 2025-ben? Megkérdeztük a mesterség intelligenciát a hosszú távú időjárás-előrejelzésről.

Korosa Titanilla

Holnap már belépünk a novemberbe, egyre jobban foglalkoztat mindenkit: mikor jön a tél és mikor esik az első hó Zalában? Milyen lesz a tél 2025-ben?

mikor jön a tél
Mikor jön a tél és mikor esik az első hó?
Fotó: archív / Szakony Attila

Milyen lesz a tél 2025-ben?

A kemma.hu portálon Németh Lajos meteorológus a napokban beszélt arról, hogyan alakult az idei időjárás eddig, és mire lehet készülni. A szakember szerint a november viszonylag csendes és enyhébb lehet, nem várhatóak extrém fagyok, hóviharok vagy olyan lehűlések, mint amit néha az ősz vége szokott hozni. Egy-két napra lehet átmeneti lehűlés és fagy, de nem úgy, hogy tartósan befagyjon a reggel. Az időjárásban az is várható, hogy gyakoriak lesznek a párás, ködös napok. Hozzátette, hogy előre pontosan megmondani, milyen lesz a tél 2025-ben, gyakorlatilag lehetetlen, viszont a jelenlegi trendek arra utalnak, hogy nem várható olyan kemény tél, mint amit régebbi éveinkben tapasztaltunk. A leghidegebb időszak valószínűleg január közepétől februárig érkezhet.

Mikor jön a tél és az első hó Zalában?

Hogy mikor jön a tél és az első hó Zalában, arról a mesterséges intelligencia tájékoztató jellegű becslése szerint a válasz: az előrejelzések szerint a „komoly téli idő” — tartós fagyokkal, rendszeres havazással — leginkább november végétől‑december elejétől várható a megyében. Nagy valószínűséggel november végén‑december környékén fordul igazán téliesre az idő. Valószínű, hogy tél közepén, január‑februárban lesz legalább néhányszor hóesés. Azonban nem valószínű, hogy hosszan tartó, vastag hótakaró alakuljon ki, mert a havas napok aránya viszonylag alacsony lesz az AI szerint.

Ha lesz is hó, gyorsan elolvad

Emellett az adatok arra utalnak, hogy sok esetben a hó hamar olvad, és a csapadék nem feltétlenül hó formájában érkezik. Tehát valószínű, hogy lesz hó a Zala megyében az idei tél során legalább néhány napra, de az előrejelzések inkább arra utalnak, hogy átlagosnál szárazabb téli időszak lehetséges. 

Mai időjárás - hó helyett napsütés

A mai időjárás-előrejelzés szerint hó biztosan nem lesz. A délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Zalában felhős idő lesz, helyenként számíthatunk napsütésre. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb - írja a HungaroMet. Veszélyjelzés jelenleg nincs érvényben.

 

