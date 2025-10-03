Csapadéknak kicsi az esélye
Melegünk ugyan nem lesz pénteken sem, de van, aminek örülhetünk
Fotó: archív / Szakony Attila
A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.
