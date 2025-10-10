október 10., péntek

Megerősödik a szél, csapadék csak elvétve lehet pénteken

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 18–19 fok körüli hőmérséklet várható.

 

