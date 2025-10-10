Időjárás
1 órája
Megerősödik a szél, csapadék csak elvétve lehet pénteken
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 18–19 fok körüli hőmérséklet várható.
