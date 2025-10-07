Lesz csapadék?
1 órája
Marad a borongós idő kedden?
Fotó: Mészáros Annarózsa
Kedden a Köpönyeg előrejelzése szerint nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Időjárás
11 órája
Napsütés, csapadék, enyhén melegedő idő - ilyen az őszi hétkezdet időjárása
