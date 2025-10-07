október 7., kedd

Amália névnap

+12
+5
3 órája

Marad a borongós idő kedden?

Zaol.hu
Marad a borongós idő kedden?

Fotó: Mészáros Annarózsa

Kedden a Köpönyeg előrejelzése szerint nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

 

