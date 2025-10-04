Időjárás
3 órája
Lesz napsütésben részünk szombaton is? Itt a válasz
Fotó: Zalai Hírlap/archív Mészáros Annarózsa
Szombaton a Köpönyeg előrejelzése szerint kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.
