Előrejelzés
1 órája
Kisüthet a nap, de számíthatunk felhősödésre is pénteken
Fotó: Szakony Attila
A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél.
11 órája
Merne fogadni arra, hogy marad a napsütéses, derült időjárás Zalában? Mutatjuk, mire számíthat holnap
