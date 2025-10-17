október 17., péntek

Hedvig névnap

+14
+8
Előrejelzés

1 órája

Kisüthet a nap, de számíthatunk felhősödésre is pénteken

Zaol.hu
Kisüthet a nap, de számíthatunk felhősödésre is pénteken

Fotó: Szakony Attila

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél.

 

 

