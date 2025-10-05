Mi még jól megúsztuk, de mi lesz később? Meglepetést tartogat az időjárás

Hazánkban jóval gyengébb formában érkezett meg a hidegfront, szélerősödést és kis mennyiségű csapadékot hozott. Ennek hatását érezzük még vasárnap is.

Hétfő reggeltől a kezdeti kevésbé felhős, naposabb idő után a Dunántúlon egyre több felhő képződik, előfordulhat futó zápor. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet - írja a met.hu.

Jövő héten javul az idő, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, napsütés és felhős időszakok váltják egymást, csütörtökön 17-22 fokot is mérhetük.