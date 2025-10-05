október 5., vasárnap

Aurél névnap

+15
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Mi még jól megúsztuk, de mi lesz később? Meglepetést tartogat az időjárás

Címkék#hidegfront#Balkán-félsziget#hőmérséklet

Szombat estére megérkezett az Amy névre keresztelt viharciklon, ami Északnyugat-, Észak-Európát tépázta meg orkán erejű széllökésekkel, és a Balkán-félsziget felett örvénylő ciklon, ami özönvízszerű esőzéseket, áradásokat és a hegyekben jelentős havazást okozott.

Korosa Titanilla
Mi még jól megúsztuk, de mi lesz később? Meglepetést tartogat az időjárás

Hétfőn még felhős lesz az ég, csapadék is várható, de a héten javul az idő

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Hazánkban jóval gyengébb formában érkezett meg a hidegfront, szélerősödést és kis mennyiségű csapadékot hozott. Ennek hatását érezzük még vasárnap is. 

Hétfő reggeltől a kezdeti kevésbé felhős, naposabb idő után a Dunántúlon egyre több felhő képződik, előfordulhat futó zápor. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet - írja a met.hu.

Jövő héten javul az idő, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, napsütés és felhős időszakok váltják egymást, csütörtökön 17-22 fokot is mérhetük. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu