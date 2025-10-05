1 órája
Mi még jól megúsztuk, de mi lesz később? Meglepetést tartogat az időjárás
Szombat estére megérkezett az Amy névre keresztelt viharciklon, ami Északnyugat-, Észak-Európát tépázta meg orkán erejű széllökésekkel, és a Balkán-félsziget felett örvénylő ciklon, ami özönvízszerű esőzéseket, áradásokat és a hegyekben jelentős havazást okozott.
Hétfőn még felhős lesz az ég, csapadék is várható, de a héten javul az idő
Fotó: Mészáros Annarózsa/archív
Hazánkban jóval gyengébb formában érkezett meg a hidegfront, szélerősödést és kis mennyiségű csapadékot hozott. Ennek hatását érezzük még vasárnap is.
Hétfő reggeltől a kezdeti kevésbé felhős, naposabb idő után a Dunántúlon egyre több felhő képződik, előfordulhat futó zápor. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet - írja a met.hu.
Jövő héten javul az idő, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, napsütés és felhős időszakok váltják egymást, csütörtökön 17-22 fokot is mérhetük.