Ma is nehéz napra számíthatnak a frontérzékenyek – eső, zápor, széllökés várható a napsütés mellett

Milyen időjárás lesz ma Zalában és Zalaegerszegen? A HungaroMet előrejelzése szerint többórás napsütésre számíthatunk országszerte gyakran változó felhőzet mellett.

Változékony időjárás várható kedden, a frontérzékenyeket megviseli.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Időjárás: később így változik

Ekkor északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki többnyire kisebb eső, zápor. Napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely késő délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, ezzel együtt veszíteni kezd erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható. Késő estére többnyire 6 és 12 fok közötti értékekre lehet számítani.

Ilyen lesz kedden az időjárás Zalaegerszegen

A települési időjárás-előrejelzés szerint Zalaegerszegen 16 fok lesz a legmagasabb napi hőmérséklet, élénk lesz a szél, a széllökés a 32 km/órát is meghaladhatja, csapadék nem várható.

Fronthatások

Több front is érkezik, ezért a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges.