Mai évfordulók
3 órája

Fejfájós péntek a frontérzékenyeknek, de a Balaton fellélegzett

#Zala#pénteki#időjárás#előrejelzés

Ahogy előre jeleztük, csütörtökön este megérkezett az eső Zalába. Péntek reggelre viszont jórészt kitisztult az ég, délelőtt Lentiben enyhén felhős az időjárás, de a nap is előbújt.

Korosa Titanilla

A pénteki időjárás a HungaroMet előrejelzése szerint hűvösebb lesz, mint az elmúlt napok tavaszias melege. Délelőtt nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, északkeletről is levonul az eső, amely gyenge intenzitás mellett nyugaton továbbra is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, viharos lökések kísérik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. Délnyugaton a délies szél csak időnként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, de a déli, délnyugati határ mentén kissé enyhébb lehet az idő. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő. Zalára nincs érvényben meteorológiai riasztás.

időjárás
Napos, enyhén felhős, de hűvösebb az időjárás ma, mint az előző napokban
Fotó: archív/Fehér Márk

A mai időjárás zavarhatja a frontérzékenyeket

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. 

A Balatonnak jót tett az eső

Az idokep.hu adatai szerint csütörtökön éjjel a Balaton térsége kiadós, 30-40 mm körüli csapadékmennyiséget kapott, ami kellett is a magyar tenger vízszintjének, hiszen a déli parton sokfelé homokpadok láthatók a part mentén.

 

