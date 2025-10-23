Milyen idő lesz ma? A meteorológiai szolgálat sorra adja ki a riasztásokat

A hónaphoz képest meleg, szeles lesz az időjárás az október 23-ai nemzeti ünnepen, 26 fok is lehet. Esőre csak csütörtök estétől kell számítani.

Csütörtök hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül a délies szél és napközben sokfelé kell számítani élénk széllökésekre. A Dunántúlon erős, északnyugaton viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a HungaroMet. Nap közben az ország nagy részén többórás napsütésre lehet számítani. Este markáns front érkezik kiadós esővel, a Nyugat-Dunántúlon zivatarok is előfordulhatnak. Az Iharos-MET közösségi oldal előrejelzése szerint Zalába este érkezik az eső 18-19 óra után délnyugat felől, eleinte közepes, majd nagy intenzitású záporok is lehetnek. A zivatarok kialakulásának esélye csökkent, de továbbra sincs kizárva - írják.

A met.hu-n pedig jelenleg csütörtökre Zalára elsőfokú riasztás van érvényben zivatar veszélye miatt.