Vasárnap: napkrém off, napszemcsi on! De a változás már közeleg

Címkék#Zala#hidegfront#napsütés#időjárás

Korosa Titanilla
Vasárnap: napkrém off, napszemcsi on! De a változás már közeleg

Eseménytelen lesz a vasárnapi időjárás, de több napsütés várható

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Vasárnap sem kell napkrém, de a Zala és Somogy időjárási jelenségeit figyelő Iharos-MET közösségi oldal előrejelzése szerint a szombatinál több napsütésre számíthatunk. A HungaroMet szerint a szombatinál kevesebb felhő lesz az égen, de helyenként tartósan borult marad az ég. Elvétve fordulhat elő gyenge eső. Már legfeljebb csak élénk széllökések várhatók, a hegyekben lehet egy-egy erős széllökés. Az előrejelzést elnézve eseménytelen lesz a vasárnap délután és este is, viszont kedvez a szabadtéri programoknak. A fornthatás is megszűnt.

Hétfőre aztán észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg több helyen megnövekszik a felhőzet, északkeleten és északnyugaton gyenge eső, zápor is várható. A hőmérséklet kora reggel általában 5, 11, délután 13, 20 fok között várható.

 

 

