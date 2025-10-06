Időjárás
1 órája
Ideje melegebben öltözködnünk, a Nap már csak a déli órákban melegít
Szombaton még sütött nap, de vasárnap az esővel már ízelítőt kaphattunk az őszből. Ködös, párás reggelek várhatók, pipáltak is rendesen az erdők Zalaegerszeg horizontján.
A délelőtti órákban a felhők és a napsütés váltakozása lesz a jellemző, írja a köpönyeg.hu hétfői előrejelzésében. Egy-egy napsugár felmelegíti a levegőt, de a hűvösebb felhős napszakokban elkél egy könnyű kabát vagy kardigán.
Kora reggel 6 fok volt, így ez már kevés lesz munkába, iskolába indulva, célszerűbb melegebben öltözni, hogy meg ne fázzunk. A szél mérsékelt marad, így nem lesz kellemetlen. Délutánra a hőmérséklet elérheti a 20 fok körüli maximum értéket, de ez egyelőre nem látszik.
