A fázós, ködös, csípős reggel után vajon kisüt-e a nap délutánra Zalaegerszegen?

A szerdai időjárás ismét hűvösen, csípősen, és igen borongósan indul, írta előrejelzésében a köpönyeg.hu. Az erősen felhős ég kissé felenged, nem lesz teljesen tiszta, de sokkal enyhébb idő várható.

A hajnalok egyre hűvösebbek, bizony fűteni kell már

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A napot egyre többször láthatjuk előkandikálni. Csapadék leginkább az északi és a középső tájakon fordul elő. A hőmérséklet nagyon kellemes lesz: 11 és 17 fok között fog mozogni. Mivel a nap is sütni fog, a szél pedig előreláthatólag nem fogja megkeseríteni a napunkat, egy nagyon kellemes őszi nap elé nézhetünk szerdán.