36 perce
A fázós, ködös, csípős reggel után vajon kisüt-e a nap délutánra Zalaegerszegen?
Bizony már fűteni kell, ha egész nap nem is, de reggel igen, hiszen egyre hűvösebbek hajnalok. Nem a hőmérséklet a gond, hanem a köd, a pára, amely jóval hidegebb érzetet kelt.
A szerdai időjárás ismét hűvösen, csípősen, és igen borongósan indul, írta előrejelzésében a köpönyeg.hu. Az erősen felhős ég kissé felenged, nem lesz teljesen tiszta, de sokkal enyhébb idő várható.
A napot egyre többször láthatjuk előkandikálni. Csapadék leginkább az északi és a középső tájakon fordul elő. A hőmérséklet nagyon kellemes lesz: 11 és 17 fok között fog mozogni. Mivel a nap is sütni fog, a szél pedig előreláthatólag nem fogja megkeseríteni a napunkat, egy nagyon kellemes őszi nap elé nézhetünk szerdán.