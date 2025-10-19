Vasárnap hajnalra fagyhat Zalában is – ideje bevinni a leandert, a muskátlit, leszedni a málnát!

Lehet, hogy ez az utolsó nap, mert holnapra, vasárnap hajnalra fagyot jósol a köpönyeg.hu. Ma, szombaton napsütésben itt Zalaegerszegen nem igazán volt részünk, de nem is fáztunk.

Holnapi időjárás: lehet, hogy reggel fagyni fog. Le kell szedni a málnát.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Kellemes az idő egyelőre, bár már fúj a szél, ami meg is erősödhet. Milyen időjárás lesz holnap? Az előrejelzés szerint a maihoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy reggel fagy várható. Úgy tűnik, hogy még ma este be kell takarítani az utolsó szem málnákat.

Arra figyelmeztet az Időkép is, hogy holnap reggel nagyobb területre kiterjedően, a nagyobb városokban szerte az országban fagyhat. Itt az ideje gondoskodni az érzékenyebb virágokról, növényekről, jöhetnek be a balkonvirágok.