Vasárnap hajnalra fagyhat Zalában is – ideje bevinni a leandert, a muskátlit, leszedni a málnát!

Nagyon szép és bőséges termést adott idén a málna kertünkben, ami minden évben kétszer terem. Sokáig hallgatott a kánikula után, de szeptemberben ismét termést hozott, és lassan október vége felé még mindig lehet szedni róla.

Antal Lívia

Lehet, hogy ez az utolsó nap, mert holnapra, vasárnap hajnalra fagyot jósol a köpönyeg.hu. Ma, szombaton napsütésben itt Zalaegerszegen nem igazán volt részünk, de nem is fáztunk. 

Holnapi Időjárás, lehet, hogy reggel fagyni fog. Le kell szedni a málnát.
Holnapi időjárás: lehet, hogy reggel fagyni fog. Le kell szedni a málnát.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Kellemes az idő egyelőre, bár már fúj a szél, ami meg is erősödhet. Milyen időjárás lesz holnap? Az előrejelzés szerint a maihoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy reggel fagy várható. Úgy tűnik, hogy még ma este be kell takarítani az utolsó szem málnákat.

Arra figyelmeztet az Időkép is, hogy holnap reggel nagyobb területre kiterjedően, a nagyobb városokban szerte az országban fagyhat. Itt az ideje gondoskodni az érzékenyebb virágokról, növényekről, jöhetnek be a balkonvirágok.

 

