Időjárás
1 órája
Melegszik az idő, de esőt is hozhat
Fotónk kedden délután Zalaegerszegen készült
Fotó: Pezzetta Umberto
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint továbbra is borongós idő várható szerdán, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.
Holnapi időjárás
11 órája
Borúra derű - A kabát is lekerülhet a hölgyekről Nagykanizsán
