Időjárás szempontjából kettészakad az ország – mutatjuk a zalai helyzetet!

Borult idővel indított a kedd, de a hőmérséklet barátságosnak mondható: 8 Celsius-fok körül alakult Nagykanizsán és térségében. A HungaroMet előrejelzése szerint Zala vármegyében nyugodt idő várható. Mint írták: északkeleten elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor. A déli, délkeleti szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északi-középhegység környékét kivéve 14 és 20 Celsius-fok között várható.

Őszi virágok. Lehet, hogy öntözést kapnak?

Fotó: Szakony Attila

A koponyeg.hu adatai esetében a rekordokra is érdemes odafigyelni. Szinte hihetetlen, de két éve, október 21-én a Sebes-Kőrös partján található Kőrösszakálon 28,1 Celsius-fokot mértek. A negatív rekord is figyelemfelkeltő: Sopronban 1908-ban mínusz 10 Celsius-fok volt ezen a napon.