11 perce

Meglepő időjárással búcsúzik az október! Jobb lesz felkészülni

Címkék#HungaroM#Zalában#időjárás#előrejelzés

Napos, október végéhez képest meglepően meleg lesz ma. Az időjárás igazán kegyes hozzánk.

Korosa Titanilla

A szerdai időjárás napos, száraz lesz a HungaroMet előrejelzése szerint. Estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet. A délnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, estétől a Dunántúlon tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódik a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható. Késő este 9, 15 fok közé hűl le a levegő.

időjárás
Ma kegyes lesz hozzánk az időjárás, napos idő várható
Fotó: archív / Szakony Attila

Mai időjárás Zalában

Az Iharos-MET közösségi oldal adatai szerint Zalában a szerdai nap folyamán lehetnek fátyolfelhők a fejünk felett, de alapvetően derült, napos idő várható. Továbbra is élénk marad a délnyugati légmozgás, a hőmérsékleti értékek napközben 17-20 fok körül alakulnak.

A légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.

Az előrejelzések szerint 20 fok körüli értékekkel búcsúzik az október, enyhe, száraz időben látogathatjuk meg a temetőket. Pénteken 14-22 fok; szombaton, mindenszentek napján 16-22 fok; vasárnap, vagyis halottak napján pedig 15-21 fok körüli hőmérséklet várható.

 

