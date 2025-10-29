Meglepő időjárással búcsúzik az október! Jobb lesz felkészülni

A szerdai időjárás napos, száraz lesz a HungaroMet előrejelzése szerint. Estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet. A délnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, estétől a Dunántúlon tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódik a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható. Késő este 9, 15 fok közé hűl le a levegő.

Ma kegyes lesz hozzánk az időjárás, napos idő várható

Fotó: archív / Szakony Attila

Mai időjárás Zalában

Az Iharos-MET közösségi oldal adatai szerint Zalában a szerdai nap folyamán lehetnek fátyolfelhők a fejünk felett, de alapvetően derült, napos idő várható. Továbbra is élénk marad a délnyugati légmozgás, a hőmérsékleti értékek napközben 17-20 fok körül alakulnak.

A légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.

Az előrejelzések szerint 20 fok körüli értékekkel búcsúzik az október, enyhe, száraz időben látogathatjuk meg a temetőket. Pénteken 14-22 fok; szombaton, mindenszentek napján 16-22 fok; vasárnap, vagyis halottak napján pedig 15-21 fok körüli hőmérséklet várható.