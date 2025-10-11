október 11., szombat

Brigitta névnap

18°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

24 perce

Milyen idő lesz vasárnap Zalában? Velünk marad a kellemes ősz?

Címkék#Zalában#nap#időjárás#fátyolfelhő

Szombaton nap közben nem sokat vettünk észre a hidegfrontból, a kellemes őszi időjárás több helyre 20 fokot és napsütést is hozott.

Korosa Titanilla
Milyen idő lesz vasárnap Zalában? Velünk marad a kellemes ősz?

Vasárnap is kellemes őszi időjárásban lesz részünk

Fotó: Illusztráció/Mészáros Annarózsa

 Vasárnap is hasonlóban lesz részük. A HungaroMet előrejelzése szerint napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.

Időjárás Zalában

Zalában is napos idő várható a hét utolsó napjára, amit közben felhők zavarnak meg. Délelőtt 13, délután 18 fok is lehet. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat, viszont az aktuális időjárás a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu