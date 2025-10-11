Milyen idő lesz vasárnap Zalában? Velünk marad a kellemes ősz?

Vasárnap is hasonlóban lesz részük. A HungaroMet előrejelzése szerint napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.

Időjárás Zalában

Zalában is napos idő várható a hét utolsó napjára, amit közben felhők zavarnak meg. Délelőtt 13, délután 18 fok is lehet. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat, viszont az aktuális időjárás a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.