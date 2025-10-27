Frontriadó Zalában! Ma nem a barátunk az időjárás, a frontérzékenyek extrán szenvednek majd! Mutatjuk, hogy miért

Esőt hozott a vasárnap este Zalába, ennek hatására hűvös, ködös reggelre ébredtük. A HungaroMet hétfői időjárás-előrejelzése szerint a pára- és ködfoltok napközben feloszlanak. A felhőzet - legkésőbb a déli tájakon is - szakadozik, csökken, ám északnyugat, észak felől ismételten felhősödés kezdődik. Délutántól szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható, késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Ilyen lesz hétfőn az időjárás Zalában

Zalában gyengén felhős, szeles időjárás várható napközben, 14 fok körüli maximumhőmérséklettel.

A hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges.