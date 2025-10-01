Nem tágít a hideg, van ahol már fagyra kell számítani – a jövő héttől viszont jön a fordulat

Jelenleg egy hidegörvény és egy anticiklon alakítja az időjárást. Az éjszaka csípős lesz Zalában is, 10 fok alatti hőmérséklettel, de van, ahol már gyenge fagyok előfordulhatnak, elsősorban az északi völgyekben és a Duna-Tisza közén. Csütörtök reggeltől a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Felhősebb körzetek a Dunántúlon maradhatnak. Napközben sokfelé megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható, tájékoztat a HungaroMet.

Változás az időjárásban vasárnap várható, melegebb levegő érkezik fölénk, a jövő hét elején 20 fok körüli hőmérsékletben reménykedhetünk az előrejelzés szerint.