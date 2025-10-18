Milyen idő lesz Zalában az október 23-ai hosszú hétvégén? A ChatGPT elárulja

Jövő csütörtöktől - a mai, szombati munkanapért cserébe - hosszú hétvégére vonulhatunk, s ekkor kezdődik az iskolásoknak az őszi szünet is. Nagyon nem mindegy tehát, milyen lesz az időjárás a hosszú hétvégén. Csapadék október 23-án biztosan nem várható, így akkor az esőkabátokat nyugodtan otthon hagyhatjuk, pénteken azonban egy hidegfront éri el térségünket, ami szelet és esőt hozhat, válaszolta kérdésünkre a ChatGPT.

Fotó: Pezzetta Umberto

A várható időjárás a hosszú hétvégén Zalában

A hosszú hétvége első napján, október 23-án Zala vármegyében kezdetben felhős, majd derült égbolt várható. A nappali hőmérséklet 18°C körül alakul, míg éjszaka 11°C-ra csökkenhet. Csapadék nem valószínű, a szél viszonylag enyhe lesz.

A következő napokban, október 24-én és 25-én, esőre is lehet számítani. A nappali hőmérséklet 14–17°C között változik, éjszaka pedig 6–9°C-ra hűlhet le. A szél erősödhet, különösen október 25-én.

Az október 23-i hosszú hétvége Zala vármegyében enyhe, csapadékmentes nappal kezdődik, de a következő napokban esőre és erősödő szélre is lehet számítani, összegez a ChatGPT.

Milyen idő lesz Zalaegerszegen a nemzeti ünnepen?

A Zalaegerszegre vonatkozó előrejelzés szerint október 23-án változóan felhős-napos idő lesz, csapadék nélkül. A reggeli hőmérséklet 12 °C körül alakul, napközben pedig 19 °C-ra melegszik a levegő. És a szél sem zavarja majd a szabadtéri programokat,válaszolta kérdésünkre az MI.

A kellemes időjárás tehát lehetőséget ad a szabadtéri programokra. A Zalában található csodás parkok, erdők és túraútvonalak ideálisak egy családi kirándulásra, sőt: beiktathtunk akár egy kutyás randit is.

