Milyen idő lesz holnap Zalában? - október 9., csütörtök

A koponyeg.hu időjárás-előrejelzése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek inkább javulást tapasztalhatnak, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Mutatjuk, előreláthatólag milyen lesz a holnapi időjárás Zalában.

A holnapi időjárás Zalában nagyon hasonlít majd a maihoz, felhős és napos időszakok váltják egymást

Fotó: Szakony Attila

A holnapi időjárás Zalában

Az időjárás-előrejelző oldalak adatai alapján mutatjuk, milyen idő lesz holnap Zalában. Csütörtök hajnalban vármegyénkben kissé felhős idő várható, mérsékelt nyugati széllel. Délelőtt közepesen felhős lesz az idő, délutántól már akár zápor is előfordulhat. Országszerte is általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak, különösen a nyugat-dunántúli térségben - jelezte a HungaroMet. Az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet, de az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható országosan. Zalaegerszeg környezetében csütörtök estére 12 fok körülire hűl le a levegő, a nagykanizsai és a Balaton-parti térségben ennél egy kicsivel melegebb lehet.

Milyen idő lesz pénteken?

A hét ötödik napján a ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra, ám az északnyugati szél nagy területen lesz erős. Pénteken várhatóan 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés a koponyeg.hu prognózisa szerint. Előreláthatólag a hétvégén is hasonló lesz az időjárásunk, csapadék nem várható, ellenben a szél még szombaton is 30 km/h-val fújhat térségünkben.

