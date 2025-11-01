október 31., péntek

Ritka ajándékot hoz ez a novemberi hétvége - napfény kíséri az emlékezést

Címkék#Zala#időjárás-előrejelzés#mindenszentek#hétvége

Ritka ajándékot tartogat az időjárás mindenszentekre: a nap szinte végig sütni fog, a hőmérséklet pedig inkább tavaszias lesz, mint késő őszi. Esőre sem kell számítani, így aki a temetőbe, kirándulni vagy csak egy nagy sétára indul, annak most minden adott a szép, nyugodt hétvégéhez.

Zaol.hu

Ami a holnapi időjárást illeti, november 1-jén, szombaton is kellemes idő várható, ígéri előrejelzésében a koponyeg.hu. A nap sütni fog, csak néhányszor szűri meg majd egy-egy fátyolfelhő, de egyébként napfényes nap vár ránk. Csapadék szinte kizárt, így az esernyőket nyugodtan otthon hagyhatjuk. A délután szinte nyárias lesz, 22 fok várható.

holnapi időjárás Zalában
A holnapi időjárás Zalában a temetőlátogatás mellett kirándulásra csábít. Képünkön a zalaegerszegi Panoráma út.
Fotó: Varga Lívia

Milyen idő lesz vasárnap?

Vasárnap, halottak napján reggelre visszatérhet itt-ott a köd, de hamar felszakadozik. A nap első felében még nyugodtan élvezhetjük a kellemes időjárást, azonban estére már gyülekeznek a felhők, eső is lehetséges. A hőmérséklet még mindig kellemesen alakul: 15-21 fok között. Vagyis a hétvége minkét napja tavasziasan enyhe lesz – főleg ahhoz képest, hogy az ősz utolsó hónapjába kezdünk bele.

Ritka ajándék ez az időjárás

Az idei mindenszentek hétvégéje ritka ajándék: kellemes, napos idő kíséri a megemlékezéseket szeretteinkről. Érdemes azonban rétegesen öltözködni, mert az ősz azért sokszor becsapós lehet. Aki a szabadban tervezi tölteni a hétvégéjét, az jól teszi, az időjárás ehhez minden feltételt megad: napsütést, szélcsendet, nyugalmat és enyheséget. 

Nem várható fronthatás

További jó hír, hogy szombaton nem várható fronthatás, a nyugodt, napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az átlagosnál melegebb időben viszont fáradékonyság, dekoncentráltság előfordulhat, figyelmeztet az időkép.hu.

Ebben a cikkben pedig arról is olvashat, hogy vajon milyen lesz a tél Zalában - a mesterséges intelligencia szerint.

 

