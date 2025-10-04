Szombatig tartott a meleg? Mire számíthatunk vasárnap?

A Koponyeg.hu portál tájékoztatása szerint sajnos megszakad a néhány napos felmelegedés, ismét a hűvösebb légáramlat veszi át a szerepet. Északnyugat felől megérkezik a hidegfront. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Záporokra szórványosan kell számítani. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.