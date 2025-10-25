1 órája
Hektikusan alakul a hétvége időjárása – ez várható szombaton Zalaegerszegen
Hamisítatlan őszi időjárásban lehet részünk, amikor egy napba, köd, pára, eső, napsütés, szél sűrűsödik minden. Ez jellemezte az elmúlt napokat, és ma szombaton is hasonló várható.
Milyen időjárásnak nézünk elébe? Zalaegerszegen még tíz órakor körül is köd lepte el a horizontot, elbújtatta a nagytemplom ikertornyát és a ságodi utat és a nagytemplom ikertornyát, a ságodi út is alig látszott. A ködpárán azonban már áttört nap, azt az érzetet keltve, hogy szombaton is napsütéses időre számíthatunk.
Az időjárás-előrejelzés mást ígér: többnyire napos, változóan felhős idő várható. Napközben kisebb eső, futó zápor előfordulhat. Sokfelé lesz élénk a déli, délnyugati szél. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén az évszaknak megfelelő lesz az időjárás, a hőmérséklet a sokévi átlag szerint alakul, írja a köpönyeg.hu.