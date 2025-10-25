Hektikusan alakul a hétvége időjárása – ez várható szombaton Zalaegerszegen

Milyen időjárásnak nézünk elébe? Zalaegerszegen még tíz órakor körül is köd lepte el a horizontot, elbújtatta a nagytemplom ikertornyát és a ságodi utat és a nagytemplom ikertornyát, a ságodi út is alig látszott. A ködpárán azonban már áttört nap, azt az érzetet keltve, hogy szombaton is napsütéses időre számíthatunk.

Változékony időjárás várható szombaton. Ilyen köddel indult a nap Zalaegerszegen, majd kisütött nap.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az időjárás-előrejelzés mást ígér: többnyire napos, változóan felhős idő várható. Napközben kisebb eső, futó zápor előfordulhat. Sokfelé lesz élénk a déli, délnyugati szél. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén az évszaknak megfelelő lesz az időjárás, a hőmérséklet a sokévi átlag szerint alakul, írja a köpönyeg.hu.