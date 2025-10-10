október 10., péntek

Mai évfordulók
1 órája

Frontokkal jön a szél – mozgalmas hétvége várható!

Címkék#északnyugati szél#melegfront#időjárás#hétvége

Korosa Titanilla
Frontokkal jön a szél – mozgalmas hétvége várható!

Szeles időjárás várható, de nagykabát még nem kell

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Szombaton előbb egy hideg-, majd egy melegfront vonul át a Kárpát-medencén. A frontok nyomán változó felhőzetre, szeles időre és helyenként gyenge csapadékra kell számítani. 

Időjárás - szeles lesz a hétvége

Szombat reggeltől eleinte a középső és keleti tájakon lehet némi napsütés, majd mindenhol felhős idő valószínű. Főként északkeleten, az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor - írja a HungaroMet.

Zalában csapadékra kevés az esély. Az északnyugati, nyugati szél napközben többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de például az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 között valószínű. Zalában helyenként erős északnyugati szél várható már pénteken, ami szombaton és vasárnap is jellemző lesz.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol negatív hatást. Fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.

 

