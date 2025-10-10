Frontokkal jön a szél – mozgalmas hétvége várható!

Szombaton előbb egy hideg-, majd egy melegfront vonul át a Kárpát-medencén. A frontok nyomán változó felhőzetre, szeles időre és helyenként gyenge csapadékra kell számítani.

Időjárás - szeles lesz a hétvége

Szombat reggeltől eleinte a középső és keleti tájakon lehet némi napsütés, majd mindenhol felhős idő valószínű. Főként északkeleten, az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor - írja a HungaroMet.

Zalában csapadékra kevés az esély. Az északnyugati, nyugati szél napközben többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de például az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 között valószínű. Zalában helyenként erős északnyugati szél várható már pénteken, ami szombaton és vasárnap is jellemző lesz.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol negatív hatást. Fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.