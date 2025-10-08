Frontok nehezítik a következő napokat, erre kell készülni

Csütörtökre front érkezik térségünkbe, megszaporodnak felettünk a felhők, azonban említésre méltó csapadék továbbra sem valószínű - tájékoztatott a HungaroMet. Reggeltől felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat, de ez kevésbé lesz jellemző. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkülhet. A hőmérsékletre nem lehet panasz, nappal 15 és 20 fokra számíthatunk.

Frontok, időjárás-változás

A napokban a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

A hétvége kifogástalan lenne, ha nem fújna a szél, vagyis ezzel számoljunk, ha szabadtéri programot tervezünk. Nagyrészt gomolyfelhős, napos 20 fok körül hőmérséklet várható majd.