Felszakadozhat a felhőzet pénteken

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.