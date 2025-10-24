október 24., péntek

5 órája

Felszakadozhat a felhőzet pénteken

Felszakadozhat a felhőzet pénteken

Fotó: Szakony Attila

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

 

 

