Felhős, hűvös időre számíthatunk csütörtökön

Felhős, hűvös időre számíthatunk csütörtökön

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel 4-6 fok között, délután 14-15 fok körül alakul.

 

