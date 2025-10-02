Felhős, hűvös időre számíthatunk csütörtökön

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel 4-6 fok között, délután 14-15 fok körül alakul.